Klinik am Südring

Die geheimnisvolle Nachbarin

SAT.1Staffel 3Folge 125
Folge 125: Die geheimnisvolle Nachbarin

45 Min.Ab 12

Ein Mann mit Brustschmerzen kommt in Begleitung seiner hübschen Nachbarin in die Klinik. Hat die junge Escort-Dame etwas mit seinen Problemen zu tun? - Eine Patientin klagt über ständige Kopfschmerzen und Kraftlosigkeit. Warum ist sie obendrein so lichtempfindlich und scheint plötzlich nachtaktiv zu werden? - Eine Frau wird von Bauchschmerzen geplagt. Während ihre Schwester versucht, sie zu beruhigen, ist diese sich sicher, welche Erkrankung dahintersteckt.

