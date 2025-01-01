Klinik am Südring
Folge 125: Die geheimnisvolle Nachbarin
45 Min.Ab 12
Ein Mann mit Brustschmerzen kommt in Begleitung seiner hübschen Nachbarin in die Klinik. Hat die junge Escort-Dame etwas mit seinen Problemen zu tun? - Eine Patientin klagt über ständige Kopfschmerzen und Kraftlosigkeit. Warum ist sie obendrein so lichtempfindlich und scheint plötzlich nachtaktiv zu werden? - Eine Frau wird von Bauchschmerzen geplagt. Während ihre Schwester versucht, sie zu beruhigen, ist diese sich sicher, welche Erkrankung dahintersteckt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
