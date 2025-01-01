Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Unser Leben stinkt

SAT.1Staffel 3Folge 126
Unser Leben stinkt

Klinik am Südring

Folge 126: Unser Leben stinkt

44 Min.Ab 12

Ein Hippiepärchen fällt durch strengen Körpergeruch auf, weil es einen sehr "natürlichen" Lebensstil pflegt. Kommt es durch die schmerzhaften Beschwerden zur Einsicht? - Nachdem eine Frau aus dem Koma erwacht, erkennt sie ihre Familie nicht mehr. Ein Alptraum für ihren Mann, denn auch die Umstände ihres Unfalls sind rätselhaft. - Zwei Mädchen hatten angeblich einen Reitunfall. Doch warum ist eine von ihnen mit Kuhfladen beschmiert? Und warum bekommt ihre Freundin Atemnot?

SAT.1
