Klinik am Südring
Folge 133: Albträume sind Schäume
44 Min.Ab 12
Eine Geburtstags-Schaumparty läuft gewaltig aus dem Ruder und die Spezialisten und die Ärzte der Klinik am Südring kämpfen gemeinsam um das Leben der Verletzten. Wer oder was hat den Schaum gefährlich werden lassen? Und: Eine junge Frau kommt mit starken Unterleibsschmerzen und einem besorgniserregenden Verdacht in die Klinik - außerdem hat sie ein Geheimnis. Außerdem: Eine Frau hat panische Angst vor der Narkose. Doch die Op ist unvermeidlich - oder?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1