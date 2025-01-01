Schwerwiegende StapelstrapazenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 136: Schwerwiegende Stapelstrapazen
46 Min.Ab 12
Ein ungewöhnlicher Fall für die Spezialisten und das Team der Klinik am Südring: Die Rettungskräfte kümmern sich in einer Lagerhalle um einen Arbeiter, der vermutlich einen Schlaganfall erlitten hat. Als sie dann vor Ort auch noch seinen Freund unter einem Gabelstapler finden, müssen die Spezialisten und die Mediziner besonders eng zusammenarbeiten, um sein Leben zu retten.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1