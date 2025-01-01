Klinik am Südring
Folge 137: Bomb Voyage
46 Min.Ab 12
Die Spezialisten und die Kollegen der Klinik am Südring müssen Hand in Hand arbeiten, als es auf einer Rasenfläche zu mehreren Explosionen kommt. Die Retter können die Opfer zunächst nicht erreichen, weil der Boden vermint scheint. Gleichzeitig taucht in der Klinik ein Mädchen mit Wunden auf. Als sich bei der Jugendlichen ein Sprengstoff findet, muss die Klinik evakuiert werden! Kann Bernd Marnau seiner lebensgefährlich verletzten Patientin helfen, bevor der Sprengsatz hochgeht?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
