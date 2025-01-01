Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Auf den Papagei gekommen

SAT.1Staffel 3Folge 143
Auf den Papagei gekommen

Auf den Papagei gekommenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 143: Auf den Papagei gekommen

45 Min.Ab 12

Eine Schülerin wird vom Ex ihrer Mutter mit schweren Atembeschwerden in die Klinik gebracht - hat er etwas mit ihren Symptomen zu tun? Und: Bei der standesamtlichen Trauung hat ein Mann seine Zukünftige versetzt. Hat er kalte Füße gekriegt oder steckt ein medizinisches Problem dahinter? Außerdem: Nach einem mysteriösen Unfall beim Roller-Derby streiten zwei beste Freundinnen bis aufs Blut. Der Hergang wird auch für die Ärzte bald von dringlichem Interesse.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen