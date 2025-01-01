Klinik am Südring
Folge 148: Wunsch nach Freiheit
45 Min.Ab 12
Beschwipst und mit Herzrasen wird eine Abiturientin behandelt. Warum will sie unbedingt nach Düsseldorf und was hat ihre Selbstmedikation damit zu tun? Und: Ein Bürohengst steigt in den Boxring und landet in der Klinik. Während seine Familie rätselt, was er mit dem Kampf bezwecken wollte, stehen die Ärzte vor einem ernsten Problem. Außerdem: Eine Frau wird nach ihrer Brustknoten-OP mit einer schönen Nachricht überrascht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
