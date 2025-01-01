Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Die aggressive Anne

SAT.1Staffel 3Folge 156
Die aggressive Anne

Die aggressive AnneJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 156: Die aggressive Anne

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird nach einem Sturz beim Joggen in der Klinik behandelt und verhält sich auffällig aggressiv. Liegt ihrem Verhalten eine seltene Erkrankung zugrunde? Und: Ein Mädchen fällt vom Klettergerüst, weil seine Oma es nicht auffangen konnte. Die Ärzte sind alarmiert: Warum kann die Rentnerin ihren Kopf nicht mehr drehen? Außerdem: Ein Mann wird nach einem Schärfe-Wettessen mit Schmerzen im Genitalbereich in die Notaufnahme gebracht.

