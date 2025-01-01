Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der falsche Treppensturz

SAT.1Staffel 3Folge 166
Der falsche Treppensturz

Klinik am Südring

Folge 166: Der falsche Treppensturz

44 Min.Ab 12

Eine Studentin kommt nach einem angeblichen Treppensturz in die Klinik. Dann kriegt sie plötzlich Atemnot. Was verheimlicht die junge Frau dem Arzt und ihren Eltern? Und: Eine Patientin sorgt sich um ihre Gesundheit, weil Flüssigkeit aus ihren Brüsten austritt. Was ist die Ursache? Und warum ist sie obendrein so gereizt? Außerdem: Eine Frau bricht mit Bauchschmerzen zusammen, als sie ihren Freund in der Klinik besucht. Warum will sie aus der Klinik fliehen?

