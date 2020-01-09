Klinik am Südring
Folge 169: Wer lügt wirklich
44 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12
Der Freund einer jungen Frau wird behandelt, als plötzlich ihr Vater verletzt eingeliefert wird und eine erschreckende Geschichte erzählt. Und: Eine Mädchen wird nach einem Sturz beim Turntraining in die Klinik gebracht, wo klar wird, dass ihr Sportwahn andere Hintergründe hat, als angenommen. Außerdem: Ein Junge muss wegen eines Schlüsselbeinbruchs operiert werden. Er behauptet, von einem Baum gefallen zu sein und stellt damit alle vor ein Rätsel.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1