Klinik am Südring
Folge 173: Die zweite Freundin
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit einem noch in seinem Bein steckenden Rankgitter in die Klinik gebracht, wo er von zwei Frauen umsorgt wird, die beide behaupten, seine Freundin zu sein ... Und: Ein kaum bekanntes Risiko bringt eine werdende Mutter und ihre ungeborenen Kinder in Lebensgefahr - und zwingt die Ärzte zu einer riskanten Entscheidung. Außerdem: Der Fahrradunfall einer Jugendlichen stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Denn der Teenager sollte eigentlich mit Fieber im Bett liegen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1