Klinik am Südring
Folge 180: Ein erfüllter (Alp)-Traum
45 Min.Ab 12
Eine Besucherin wird wegen vaginaler Blutungen und Unterleibschmerzen eigentlich selbst zur Patientin - doch eine Untersuchung lehnt sie zunächst vehement ab! Und: Eine fleißige Mutter kippt beim Wocheneinkauf um. In der Klinik wird klar, dass sie ernsthaft krank ist.Trotzdem will sie unbedingt nach Hause. Außerdem: Eine junge Frau sieht sich mit dem veränderten Charakter ihres Freundes konfrontiert - woher kommen all die blauen Flecke auf seiner Brust?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1