Ein erfüllter (Alp)-Traum

SAT.1Staffel 3Folge 180
Folge 180: Ein erfüllter (Alp)-Traum

45 Min.Ab 12

Eine Besucherin wird wegen vaginaler Blutungen und Unterleibschmerzen eigentlich selbst zur Patientin - doch eine Untersuchung lehnt sie zunächst vehement ab! Und: Eine fleißige Mutter kippt beim Wocheneinkauf um. In der Klinik wird klar, dass sie ernsthaft krank ist.Trotzdem will sie unbedingt nach Hause. Außerdem: Eine junge Frau sieht sich mit dem veränderten Charakter ihres Freundes konfrontiert - woher kommen all die blauen Flecke auf seiner Brust?

