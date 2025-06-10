Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Gut versteckt

SAT.1Staffel 3Folge 181
Gut versteckt

Gut verstecktJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 181: Gut versteckt

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau bringt ihren Vater in die Klinik, da er sich den Daumen in der Autotür eingeklemmt hat. Aber warum will der Vater seinen Schal nicht ablegen, obwohl es so warm ist? Und: Eine Frau kommt nach einem Sturz mit einer Platzwunde in die Klinik. Doch auffällig sind vor allem die großflächigen Quaddeln auf der Haut. Eine Allergie? Oder steckt etwas weit gefährlicheres hinter der Hautreaktion?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen