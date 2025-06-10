Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ritterlicher Retter

SAT.1Staffel 3Folge 183
Ritterlicher Retter

Ritterlicher RetterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 183: Ritterlicher Retter

22 Min.Ab 12

Dramatischer Badeunfall! Ein junger Mann rettet eine sexy Blondine vorm Ertrinken und verletzt sich dabei schwer. Seine Schwester versucht, ihm zu helfen. Doch scheinbar hat sie alles nur schlimmer gemacht. Wird der ritterliche Retter seine Hand jemals wieder spüren? - Eine junge Frau muss sich ständig erbrechen. Sie hat panische Angst vor einem Stalker, der sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Was die Frau nicht ahnt: Ihre Krankheit ist heimtückisch.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen