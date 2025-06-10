Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 185
Folge 185: Forever young

22 Min. Ab 12

Ein Sexunfall bringt einen Mann in die Urologie. Der Arzt stellt einen Penisbruch fest. Doch wie konnte es bei der Liebe mit seiner zwanzig Jahre jüngeren Partnerin so weit kommen? Und: Ein kleiner Patient muss sich nach einem Streit plötzlich übergeben. Seine Mutter hat dafür eine einfache Erklärung, die sich allerdings als falsch erweist. Eine Verkettung unglücklicher Umstände sorgt dafür, dass schließlich sogar die Uroma des Patienten in Lebensgefahr schwebt!

