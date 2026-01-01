Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Auf den Zeh gefallen

SAT.1Staffel 3Folge 186
Auf den Zeh gefallen

Auf den Zeh gefallenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 186: Auf den Zeh gefallen

22 Min.Ab 12

Eine junge Sportlerin hat sich beim Training verletzt. Was zuerst nach einer harmlosen Verletzung aussieht, nimmt eine überraschende Wendung. - Der Blinddarm eines Jungen steht kurz vor dem Durchbruch. Trotz erfolgreicher Entfernung kehren die Schmerzen nach kurzer Zeit ohne auffindbaren Grund zurück. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen