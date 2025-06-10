Klinik am Südring
Folge 189: Reiserücktritt
23 Min.Ab 12
Ein junger Vater wird kurz vor einer Urlaubsreise mit einer Platzwunde in die Notaufnahme eingeliefert. Als der Mann zu seinem Unfallhergang befragt wird, der Aussage seines Sohnes jedoch widerspricht, steht das medizinische Personal vor einem Rätsel. Können Vater und Sohn ihre Urlaubsreise rechtzeitig antreten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1