Klinik am Südring
Folge 193: Der Taucher und die Krabbe
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann mit Taucherglocke auf dem Kopf wurde angefahren und wird in der Notaufnahme notfallmedizinisch versorgt. Die zerbeulte Taucherglocke ermöglicht es dem Arzt vorerst nicht, gefährliche Halswirbelbrüche bei dem Mann auszuschließen. Als dieser noch einen Asthmaanfall bekommt, drängt die Zeit. Können die Ärzte den Mann befreien?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
