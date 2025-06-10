Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Zartes Pflänzchen

SAT.1Staffel 3Folge 196
23 Min.Ab 12

Eine junge Frau hat beim Candlelight-Dinner mit ihrem Freund einen Fremdkörper verschluckt, der jetzt in ihrem Hals steckt. Doch damit nicht genug: Ihr Freund bricht plötzlich mit Taubheitsgefühlen in Händen und Füßen zusammen. - Ein Junge klagt über starke Rückenschmerzen und will keinen Meter mehr gehen. Ist sein hartes Eishockey-Training Ursache des Übels? Während die Ärzte den kleinen Sportler untersuchen, verschlechtert sich sein Zustand merklich.

SAT.1
