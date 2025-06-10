Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Schwangerschaftslähmung

SAT.1Staffel 3Folge 201
Schwangerschaftslähmung

SchwangerschaftslähmungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 201: Schwangerschaftslähmung

23 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau ist schwer gestürzt und bangt um ihr ungeborenes Kind. Doch im Krankenhaus kommt es noch schlimmer, denn die Frau hat plötzlich Lähmungserscheinungen. - Als ein Patient mit gelblichen Flecken auf die Innere überwiesen wird, vermutet der Arzt sofort eine Leberentzündung oder -zirrhose. Im Ultraschall wird schließlich auch ein mysteriöser Abszess entdeckt. Aber was hat ihn verursacht?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

