Klinik am Südring
Folge 202: Sekundenschlaf
23 Min.Ab 12
Die Rettungskräfte bringen zwei verunglückte Rollerfahrer in die Notaufnahme. Laut Aussage der Beifahrerin hat der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verloren und so den Unfall ausgelöst. - Eine junge Frau hat sich bei einer Migräneattacke den Unterarm gebrochen. Sie klagt zusätzlich über Übelkeit und Magenschmerzen, aber alle Untersuchungen bleiben ergebnislos. Wodurch wird die Migräne ausgelöst? Und warum tritt die Übelkeit auch ohne Kopfschmerzen auf?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1