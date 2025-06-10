Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 204
23 Min. Ab 12

Direkt von einer Klassenfahrt kommt ein Jugendlicher in die Notaufnahme. Er schwitzt furchtbar, seine Zunge ist angeschwollen und er leidet unter starken Magenkrämpfen. Als ein Mitschüler ähnliche Symptome zeigt, stehen die Ärzte vor einem Rätsel. - Während eine junge Frau ihr erstes Kind zur Welt bringt, kämpfen die Ärzte um das Leben ihres Mannes. Gibt es für die Familie ein Happy End?

