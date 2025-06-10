Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Stress mit der Ex

SAT.1Staffel 3Folge 206
Stress mit der Ex

Klinik am Südring

Folge 206: Stress mit der Ex

23 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Freund verletzt in ihrer alten Wohnung vor. Er bekommt keine Luft, weswegen sie ihn sofort in die Klinik am Südring bringt. Hat ihr eifersüchtiger Ex-Freund etwas mit dem Unfall zu tun? - Ein Mann kommt von der Montage und hat seither mit starker Übelkeit zu kämpfen. Die Situation spitzt sich zu, als ein stechender Kopfschmerz hinzukommt. Was letztlich die Symptome des Mannes hervorruft, sorgt bei dem medizinischen Team für große Verwunderung.

