Klinik am Südring

Mit Vollgas durchs Fenster

SAT.1Staffel 3Folge 208
Folge 208: Mit Vollgas durchs Fenster

22 Min.Ab 12

Eine Autofahrerin wird mit schlimmen Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Sie ist in das Schaufenster einer Metzgerei gedonnert, weil sie plötzlich einen Erstickungsanfall hatte und ohnmächtig wurde. - Ein Mann klagt über eine überwärmte Hautrötung am Unterschenkel. Der Arzt hat den Verdacht einer Entzündung und verordnet Antibiotika. Doch am nächsten Tag ist der Zustand des Mannes noch schlechter. Was ist die Ursache seines Leidens?

SAT.1
