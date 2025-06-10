Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine richtig dumme Idee

SAT.1Staffel 3Folge 211
66 Min.Ab 12

Ein Radfahrer wird mit neurologischen Ausfällen in die Notaufnahme eingeliefert. Seine Freundin weiß nur, dass er eine Geburtstagsüberraschung für sie vorbereitet hat. Als zwei Mädchen mit ähnlichen Symptomen auftauchen, wird klar: Die Teenager haben sich durch eine Dummheit in Lebensgefahr gebracht. Und: Ein Mädchen bringt ihren kleinen Bruder mit hohem Fieber in die Klinik.

