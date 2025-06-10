Klinik am Südring
Folge 214: Tattergreis entgleist
67 Min.Ab 12
Eine ältere Fahranfängerin baut während ihrer ersten Fahrstunde einen Autounfall und wird in die Notaufnahme gebracht. Sie behauptet jedoch, dass ihr Fahrlehrer an dem Unfall schuld ist, da er plötzlich ohnmächtig wurde. Will sie bloß ihre eigene Haut schützen, oder hat der Fahrlehrer tatsächlich ein medizinisches Problem? Und: Eine werdende Mutter hat Angst vor der Geburt, da es sich bei ihr um eine Risikoschwangerschaft handelt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
