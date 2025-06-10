Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Tattergreis entgleist

SAT.1Staffel 3Folge 214
Tattergreis entgleist

Klinik am Südring

Folge 214: Tattergreis entgleist

67 Min.Ab 12

Eine ältere Fahranfängerin baut während ihrer ersten Fahrstunde einen Autounfall und wird in die Notaufnahme gebracht. Sie behauptet jedoch, dass ihr Fahrlehrer an dem Unfall schuld ist, da er plötzlich ohnmächtig wurde. Will sie bloß ihre eigene Haut schützen, oder hat der Fahrlehrer tatsächlich ein medizinisches Problem? Und: Eine werdende Mutter hat Angst vor der Geburt, da es sich bei ihr um eine Risikoschwangerschaft handelt.

