Klinik am Südring
Folge 225: Nicht ganz sauber
66 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird in die Klinik gebracht, nachdem er frontal gegen eine Glastür gelaufen ist. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Unfall nicht nur auf Pech zurückzuführen ist. - Eine Jugendliche zeigt Anzeichen von Bulimie. Sie streitet jedoch alles ab und will nicht darüber reden: Der wahre Grund für ihr Verhalten ist ein Schock für die gesamte Familie. - Jayden steigt nach längerer Krankheit wieder in das Training seines Sportvereins ein. Doch der Junge ist verändert.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1