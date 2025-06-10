Klinik am Südring
Folge 226: Teuflische Hochzeit
66 Min.Ab 12
Ein Bräutigam erleidet beim Hochzeitstanz einen Kreislaufkollaps und wird von seiner Braut und dem Brautvater in die Klinik gebracht. Als er plötzlich zu krampfen beginnt, befürchten die Ärzte eine lebensgefährliche Ursache für seine Beschwerde. Und: Ein Mann kommt mit seiner Arbeitskollegin und seiner Tochter nach einem Unfall beim Inline-Skating in die Chirurgie.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1