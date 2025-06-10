Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 228
66 Min.Ab 12

Eine junge Mutter soll bei ihrem kranken Kind auf Station bleiben, bricht aber erschöpft zusammen. Warum kann ihr Mann sie nicht unterstützen? - Ein Mädchen hat sich auf der Biergarten-Toilette verschanzt und sich dort den Knöchel verstaucht. Was hat ihr Freund Dustin damit zu tun und warum trägt das Mädchen keinen Slip? - Ein Streitschlichtungs-Workshop in einer Schule endet mit einem blauen Auge für ein kleines Mädchen.

