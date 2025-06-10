Klinik am Südring
Folge 231: Casanova lässt grüßen
66 Min.Ab 12
Ein Mann stürzt aus dem ersten Stock vom Balkon und wird von seiner Ex-Frau in die Notaufnahme begleitet. Ihre Tochter ist überrascht, denn eigentlich sind die beiden völlig zerstritten. Was ist die Ursache für seinen Sturz? - Ein Siebenjähriger ist plötzlich vom lieben Jungen zum totalen Aggressionsbolzen geworden. Er schlitzt sogar das Sofa der Familie mit einer Schere auf. Macht den Jungen die anstehende Einschulung so wütend oder hat er Stress mit seinem besten Freund?
