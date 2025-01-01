Zum Inhalt springenBarrierefrei
Versprechen gebrochen

Folge 26: Versprechen gebrochen

45 Min.Ab 12

Ein junger Mann lehnt aus Zeitgründen alle Untersuchungen ab, obwohl es ihm sichtlich nicht gut geht. Können die Ärzte ihn überzeugen? Und: Eine Mutter kommt mit Kopfverletzung nach einem Zusammenbruch in die Klinik. Die Frau wirkt extrem gestresst und abgeschlagen. Hat die ADHS-Erkrankung des Sohnes etwas damit zu tun? Außerdem: Ein Rennradfahrer klagt über Hodenschmerzen. Seine Frau vermutet eine Geschlechtskrankheit und dass er sie betrogen hat. Behält sie Recht?

