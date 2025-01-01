Klinik am Südring
Folge 42: Verguckt und nicht geduckt
45 Min.Ab 12
Eine Lehrerin wird von einem Schneeball am Auge getroffen. Schnelles Handeln ist erfordert, denn sie könnte ihr Augenlicht verlieren. War das wirklich ein Schülerstreich? Dann: Ein Stromschlag bei der Gartenarbeit endet für einen Hobbygärtner auf der Intensivstation - doch warum wollte der Mann mitten im Winter einen Teich ausheben? Außerdem: Ein spätpubertierendes Mädchen klagt über Hüft- und Beinschmerzen. Hat sie bloß zu viel trainiert, oder steckt doch mehr dahinter?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
