Klinik am Südring
Folge 43: Schwiegermonster in spe
45 Min.Ab 12
Eine Frau fällt auf einer Rolltreppe und verletzt sich dabei schwer. Das schlimmste daran: Die Patientin ist der Überzeugung, dass ihre Schwiegermutter in spe sie geschubst hat. Dann: Eine werdende Mutter steht unter permanenter Angst, irgendetwas falsch zu machen und dem Ungeborenen zu schaden. Hat ihr Mann etwas damit zu tun? Außerdem: Ein Jugendlicher kommt mit Darmkoliken in die Klinik, möchte aber lieber nach Hause, um für die Schule zu lernen. Warum ist ihm das so wichtig?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1