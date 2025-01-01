Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Leiser Tod

SAT.1Staffel 3Folge 65
Leiser Tod

Leiser TodJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 65: Leiser Tod

44 Min.Ab 12

Als die Gäste einer Hüttenparty einer nach dem anderen zusammenklappen, müssen die Ärzte schnell die Ursache finden, bevor jemand von ihnen stirbt. Dann: Ein alleinerziehender Vater lässt bei seiner neuen Freundin jegliches sexuelles Verlangen vermissen. Doch es zeigt sich, dass das noch sein kleinstes Problem ist. Außerdem: Ein junger Mann wird von seiner Mutter wegen seiner Schmerzen in die Klinik geschleppt. Warum verheimlicht er, wie er sich diese zugezogen hat?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen