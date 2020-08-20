Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ein kerniges Problem

SAT.1Staffel 3Folge 66vom 20.08.2020
Ein kerniges Problem

Klinik am Südring

Folge 66: Ein kerniges Problem

45 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Eine Patientin besteht darauf, dass ihr Blinddarm entfernt wird, doch auf den Ultraschallbildern finden sich keine Anzeichen für eine Entzündung. Ein junger Mann bricht mit Atemnot auf der Suche nach einem Freund zusammen. Haben seine Beschwerden etwas mit den Verbrennungen seines Kumpels zu tun? Nach einer heimlichen Schatzsuche werden zwei Kinder in die Klinik gebracht. Dort zeigt sich, dass sie einen gefährlichen "Schatz" gefunden haben.

SAT.1
