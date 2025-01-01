Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Findelkind Moritz

SAT.1Staffel 3Folge 71
Findelkind Moritz

Klinik am Südring

Folge 71: Findelkind Moritz

44 Min.Ab 12

Auf der Kliniktoilette wird ein Neugeborenes gefunden, doch wo ist die Mutter? Die Ärzte sind besorgt, denn sie hat viel Blut verloren und schwebt in Lebensgefahr. - Eine Frau wird eingeliefert, die auf der Straße zusammengebrochen ist. Unter ihren Wertsachen befindet sich eine Menge Geld. Was steckt dahinter? - Ein Mädchen bringt sein krankes Meerschweinchen in die Klinik, doch dann wird sie selbst zum Patient. Hat sie sich bei ihrem Haustier angesteckt?

SAT.1
