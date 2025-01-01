Klinik am Südring
Folge 71: Findelkind Moritz
44 Min.Ab 12
Auf der Kliniktoilette wird ein Neugeborenes gefunden, doch wo ist die Mutter? Die Ärzte sind besorgt, denn sie hat viel Blut verloren und schwebt in Lebensgefahr. - Eine Frau wird eingeliefert, die auf der Straße zusammengebrochen ist. Unter ihren Wertsachen befindet sich eine Menge Geld. Was steckt dahinter? - Ein Mädchen bringt sein krankes Meerschweinchen in die Klinik, doch dann wird sie selbst zum Patient. Hat sie sich bei ihrem Haustier angesteckt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1