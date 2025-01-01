Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ohne Worte

Folge 72: Ohne Worte

45 Min.

Der versuchte Wohnungseinbruch einer Schülerin bei dem neuen Freund ihrer Mutter wirft Fragen auf. Das Mädchen stürzte dabei aus dem ersten Stock. Eine verliebte Patientin glaubt, in einem golden angemalten Notfallpatienten ihre Internetliebe erkannt zu haben, doch der Mann leugnet, sie zu kennen. Während ein kleiner Junge entlassen werden soll, wird plötzlich sein Bruder zum Patienten. Die Jungs waren kurz unbeaufsichtigt und niemand weiß, was passiert ist.

