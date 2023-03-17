Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 73vom 17.03.2023
45 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12

Eine junge Frau wird mit einer Kopfverletzung und blauen Flecken eingeliefert. Laut ihrer Schwester war sie mit ihrem Freund joggen. Doch wo ist er jetzt? Eine Frau leidet immer öfter unter Kopfschmerzen. Doch warum sträubt sie sich gegen eine ärztliche Untersuchung? Wovor hat sie Angst? Ein kleiner Junge wird mit Husten in die Klinik gebracht. Das Kind scheint etwas verschluckt zu haben. Die Schuld dafür sieht der gestresste Vater ganz klar bei seiner älteren Tochter.

