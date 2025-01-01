Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 76
Folge 76: Honigkuchenpferd

45 Min.Ab 12

Während einer Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung überstrahlt eine Patientin alles mit ihrer positiven Lebenseinstellung. Hält sie aber auch der Diagnose stand? Ein Mann mit Rückenschmerzen verweigert die Untersuchung, doch dann bricht er zusammen. Hat die schöne Rollstuhlfahrerin an seiner Seite etwas damit zu tun? Die hübsche Betreiberin einer Pâtisserie klagt über Schmerzen in den Beinen und starke Müdigkeit - sie hat ein sexy Geheimnis.

SAT.1
