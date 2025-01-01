Klinik am Südring
Folge 76: Honigkuchenpferd
45 Min.Ab 12
Während einer Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung überstrahlt eine Patientin alles mit ihrer positiven Lebenseinstellung. Hält sie aber auch der Diagnose stand? Ein Mann mit Rückenschmerzen verweigert die Untersuchung, doch dann bricht er zusammen. Hat die schöne Rollstuhlfahrerin an seiner Seite etwas damit zu tun? Die hübsche Betreiberin einer Pâtisserie klagt über Schmerzen in den Beinen und starke Müdigkeit - sie hat ein sexy Geheimnis.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1