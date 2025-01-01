Klinik am Südring
Folge 78: Ehrlich fährt am längsten
45 Min.Ab 12
Ein rätselhafter Autounfall bringt eine Schülerin mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation. Warum hat sie eine Adresse auf ihre Hand geschrieben? - Ein Junge wird wegen einer Pfählungsverletzung behandelt. Sein Bruder und er sagen nicht, wie diese zustande kam und setzen ihr Leben aufs Spiel. - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Spanner wird ein Mann von einer wesentlich jüngeren Frau in die Klinik gebracht. Haben die zwei etwa eine Affäre?
