Klinik am Südring
Folge 88: (K)ein Stehaufmännchen
45 Min.Ab 12
Ein Kfz-Meister wird mit einer Platzwunde in die Klinik gebracht! Doch sein Hauptproblem ist eine unerklärliche Dauererektion. Ist seine hübsche Angestellte etwa der Grund dafür? Dann: Eine Besucherin mit Fieber wird selbst zur Patientin und erleidet einen Schwächeanfall. Der Grund ist ernster als zuerst gedacht. Außerdem: Eine Frau klagt über Unterleibschmerzen, nachdem sie Sex mit ihrem Freund hatte. Für ihn ist klar: Sein großer Penis ist schuld.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
