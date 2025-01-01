Klinik am Südring
Folge 91: Geheimnisvolle Nachmittage
44 Min.Ab 12
Eine alleinerziehende Mutter bringt ihren Sohn mit hohem Fieber in die Klinik. Doch hinter seinen Beschwerden steckt ein Geheimnis, das das Kind lange gehütet hat. Und: Eine Studentin hat sich Verbrennungen zugezogen, weil sie anscheinend vergessen hat, dass ein Kochtopf sehr heiß wird. Warum ist die junge Frau so verwirrt? Außerdem: Eine verschleppte Knieverletzung führt bei einem Familienvater zur Aufdeckung eines großen Lebensgeheimnisses.
