Klinik am Südring

Kein Glückspilz

SAT.1Staffel 3Folge 92
Kein Glückspilz

Klinik am Südring

Folge 92: Kein Glückspilz

45 Min.Ab 12

Zwei Jungs warnen das Klinikpersonal: Sie sind sich sicher, dass dort ein Mörder behandelt wird und versuchen alles, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dann: Durch einen Unfall beim Sumoringen sieht sich eine Frau mit ihrer größten Angst konfrontiert und weigert sich zunächst, sich behandeln zu lassen ... Außerdem: Frischgebackene Eltern staunen nicht schlecht, als sie im Kreißsaal zum ersten Mal einen Blick auf ihr Baby werfen.

