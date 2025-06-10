Klinik am Südring
Folge 94: Streiten, bis der Arzt kommt
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau hat ihren Freund bei einer Streiterei unabsichtlich verletzt. In der Klinik keimt der Zoff erneut auf und es wird dramatisch. Dann: Eine Ehefrau besucht ihren Mann in der Klinik, doch plötzlich bricht sie zusammen ... Außerdem: Ein Mann leidet unter eingeschränkter Sehfunktion und Fieber. Er scheint besorgt. Doch als seine Freundin auftaucht, verwandelt er sich in ein Biest.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1