Klinik am Südring

Streiten, bis der Arzt kommt

SAT.1Staffel 3Folge 94
Streiten, bis der Arzt kommt

Folge 94: Streiten, bis der Arzt kommt

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau hat ihren Freund bei einer Streiterei unabsichtlich verletzt. In der Klinik keimt der Zoff erneut auf und es wird dramatisch. Dann: Eine Ehefrau besucht ihren Mann in der Klinik, doch plötzlich bricht sie zusammen ... Außerdem: Ein Mann leidet unter eingeschränkter Sehfunktion und Fieber. Er scheint besorgt. Doch als seine Freundin auftaucht, verwandelt er sich in ein Biest.

SAT.1
