Klinik am Südring
Folge 101: Die Macht des Gewissens
45 Min.Ab 12
Eine Frau kommt mit starker Unterkühlung in die Klinik, da sie die ganze Nacht in einem Baumarkt gefesselt war - doch vor Ort fehlen jegliche Einbruchsspuren. Eine Studentin weigert sich, in der Klinik zu bleiben und will lieber lernen. Dann droht jedoch eine tödliche Blutvergiftung. Ein Mann verwickelt sich in Lügen, als er die Umstände seiner Beinverletzung schildert - und setzt so seine Ehe aufs Spiel.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1