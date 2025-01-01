Klinik am Südring
Folge 106: Angestautes Geheimnis
45 Min.Ab 12
Eine Köchin schneidet sich fast die Fingerkuppe ab, weil sie unter Schwindelattacken leidet - sie will sich aber nicht untersuchen lassen. Warum? - Eine Frau kommt nach einem Treppensturz in die Klinik und verstrickt sich in Widersprüche. Was hat der neue Freund ihrer Mutter damit zu tun? - Eine verwirrte Frau mittleren Alters wird in der Klinik behandelt. Doch sie will unbedingt zu einem Date nach Tunesien. Ist sie auf einen Liebesbetrüger hereingefallen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1