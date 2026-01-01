Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 108
45 Min.Ab 12

Aus Angst vor einer Pandemie will ein Mann seinem Glück selbst auf die Sprünge helfen und bringt sich damit in Lebensgefahr! - Eine Busfahrt endet für einige Passagiere in der Notaufnahme. Eine Patientin mit Knieverletzung steht gewaltig unter Schock. Grund dafür scheint aber nicht der Unfall zu sein. - Für ein Paar mit ungewollter Kinderlosigkeit steht eine wichtige Untersuchung an, doch die Patientin tut so, als ginge sie das nichts an.

