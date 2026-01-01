Klinik am Südring
Folge 108: Bunker-Babe
45 Min.Ab 12
Aus Angst vor einer Pandemie will ein Mann seinem Glück selbst auf die Sprünge helfen und bringt sich damit in Lebensgefahr! - Eine Busfahrt endet für einige Passagiere in der Notaufnahme. Eine Patientin mit Knieverletzung steht gewaltig unter Schock. Grund dafür scheint aber nicht der Unfall zu sein. - Für ein Paar mit ungewollter Kinderlosigkeit steht eine wichtige Untersuchung an, doch die Patientin tut so, als ginge sie das nichts an.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1