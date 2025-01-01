Klinik am Südring
Folge 117: Magere Ausbeute
45 Min.Ab 12
Eine Abiturientin bricht nach einem Streit zusammen. Sie leidet unter Bluthochdruck, dabei ist sie auffällig dünn. Was verheimlicht die junge Frau? - Ein Konzertbesucher zieht sich eine vermeintlich harmlose Verletzung zu, doch als sich sein Zustand verschlechtert, stehen sein Leben und seine neue Liebe auf dem Spiel. - Eine Joggerin hat plötzlich Schmerzen beim Laufen. Doch bei der Untersuchung entdeckt der Arzt mehrere blaue Flecken, für die sie angeblich keine Erklärung hat.
