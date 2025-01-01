Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Magere Ausbeute

SAT.1Staffel 4Folge 117
Magere Ausbeute

Magere AusbeuteJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 117: Magere Ausbeute

45 Min.Ab 12

Eine Abiturientin bricht nach einem Streit zusammen. Sie leidet unter Bluthochdruck, dabei ist sie auffällig dünn. Was verheimlicht die junge Frau? - Ein Konzertbesucher zieht sich eine vermeintlich harmlose Verletzung zu, doch als sich sein Zustand verschlechtert, stehen sein Leben und seine neue Liebe auf dem Spiel. - Eine Joggerin hat plötzlich Schmerzen beim Laufen. Doch bei der Untersuchung entdeckt der Arzt mehrere blaue Flecken, für die sie angeblich keine Erklärung hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen