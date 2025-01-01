Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 124
45 Min.Ab 12

Eine ältere Frau wird bei Waldarbeiten von einem herabstürzenden Ast schwer verletzt. Hat sie die Warnschilder absichtlich ignoriert? - Ein Restaurantbesitzer wurde zusammengeschlagen und liegt jetzt auf der Intensivstation. War es ein Raubüberfall? Wer hat den Mann so zugerichtet? - Schlagerparty in der Klinik! Eine Bäckereifachverkäuferin legt als DJane im Krankenhaus auf und bringt damit ihre Gesundheit in große Gefahr.

