Ein wichtiges GeständnisJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 131: Ein wichtiges Geständnis
45 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12
Ein Patient bricht nach Abschluss der Behandlung plötzlich zusammen und wird zum Notfall. Haben die Ärzte etwas übersehen? - Ein junger Mann verätzt seine Hände mit einer unbekannten Chemikalie. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn weitere Jugendliche könnten in Gefahr sein! - Eine Frau hofft, dass man etwas gegen ihre starken Rückenschmerzen tun kann. Doch das ist noch lange nicht die einzige Hilfe, die die Patientin bräuchte.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1